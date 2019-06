Lunedì 10 Giugno 2019, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 16:57

Sabato sera Raiuno ha festeggiato gli 83 anni di Pippo Baudo e i suoi 60 anni di carriera. Una serata cui hanno presenziato i colleghi e gli amici più stretti di Baudo, le sue "scoperte". Tuttavia all'appello mancava la donna che per anni è stata la sua compagna:. Come ha raccontato a 'Vieni da me', ospite di Caterina Balivo, l'ex moglie di Baudo non lo ha sentito neppure per gli auguri: "Da poco ha fatto la sua festa, mi è dispiaciuto non fargli gli auguri personalmente. Bisogna superare certe cose. Non si sa mai nella vita cosa può succedere. Diciamo che siamo stati bene, glissons. Abbiamo avuto momenti molto belli. Si rideva spesso. Ma se non c'è frequentazione, o non si parla la stessa lingua, qualcosa si rompe inevitabilmente".