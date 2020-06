Diaco, Katia Ricciarelli a Io e Te: «Me too? Le donne che hanno denunciato oggi cosa hanno fatto negli ultimi 20 anni?»

Katia Ricciarelli a Io e Te: «Me too? Le donne che hanno denunciato oggi cosa hanno fatto negli ultimi 20 anni?». Oggi, durante l'intervista a Rita Dalla Chiesa - ospite del faccia a faccia - Pierluigi Diaco chiede un commento sul movimento me too.

«Per evitare certe cose - dice Rita Dalla Chiesa - basta dire di no. Non serve neanche sempre andare alla polizia, basta un ceffone per dire 'cosa stai facendo?'. Se in passato qualcuno mi ha fatto delle avances, ho risposto con un sorriso e ho declinato ogni invito...».

Conclude Katia Ricciarelli: «Io mi chiedo cosa hanno fatto negli ultimi 20 anni le donne che hanno denunciato adesso?».

Ultimo aggiornamento: 20:33

