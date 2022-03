Katia Ricciarelli, a Verissimo rivela: «Dopo il Gf Vip ho beccato il covid altro che lite con Signorini»

A Verissimo, Katia Ricciarelli chiarisce tutto. Dopo l'uscita dalla Casa del GF Vip, la soprano non era presente in studio e molti hanno ipotizzato che avesse litigato con il conduttore, Alfonso Signorini. Ma la verità non è questa. «Appena uscita dalla casa ho preso il Covid, è stato terribile» spiega Ricciarelli.

«In molti hanno pensato che avessi litigato con Alfonso, ma non è possibile: io lo adoro! - continua la soprano -. Conduce benissimo, parla benissimo, come faccio a litigare con lui?» conclude la soprano che, nella Casa, è stata più volte attaccata per i modi duri e diretti. «Sono stata criticata, ma sono stata sempre me stessa».

Dopo la fine del programma, Katia ammette: «Speravo vincesse Soleil, l'ho detto più volte, lei lo sa. Poi, nella finale, puntavo su Davide ma alla fine ha vinto Jessica». Dall'inizio del programma Katia ha stretto amicizia con Sorge che ha definito: «Una ragazza debole, da proteggere. E' sempre attiva, mi ricorda me da giovane» conclude Katia.