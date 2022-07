Yu-Gi-Oh, morto l'inventore Kazuki Takahashi: annegato mentre faceva snorkeling

È stato ritrovato morto il fumettista e creatore di manga e anime giapponese Kazuki Takahashi. Inventore del gioco Yu-Gi-Oh!, particolarmente popolare negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, aveva 60 anni. Era andato a fare snorkeling al largo di Nago, una delle città dell'arcipelago di Okinawa.,Takahashi è stato ritrovato senza vita nelle acque del lago dalla guardia costiera.

Creatore del manga e anime Yu-Gi-Oh!, un gioco di carte che si svolge in un mondo fantastico in cui i personaggi si sfidano a duello tramite carte che prendono vita durante il combattimento e da cui è stato poi tratto anche un gioco di carte collezionabili. Il nome, Yu-gi-oh!, significa "re dei giochi". Pubblicato in Giappone dalla Konami e in Occidente dalla Upper Deck Entertainment, era indirizzato a un pubblico molto giovane e negli anni ha ottenuto un grande successo anche fuori dal Giappone, pubblicato in oltre quaranta nazioni. Immediata la reazione nel mondo dei gamers.

Rest in Peace, Kazuki Takahashi-sensei. Your manga has always and will always continue to inspire us for generations to come. We will take the messages you imparted onto the world through your art and live with them until we see you again. pic.twitter.com/7uOddKcky2

— Kazuki Takahashi (高橋 和希) Art (@TakahashiArtYGO) July 7, 2022