Kekko dei Modà in lacrime a Verissimo per la lettera della figlia: «Per la depressione non sono andato alla sua comunione, non riuscivo a camminare»

«Ci sono tante persone che soffrono di questa malattia oscura ma non te ne parla nessuno. Al Festival di Sanremo il mio obiettivo era lanciare un grido di coraggio verso quelle persone che hanno paura a parlarne. Bisogna affrontare la vita e le paure perchè sul divano non si guarisce. La depressione si può sconfiggere». torna a parlare dei suoi momenti bui Kekko dei Modà ospite a Verissimo, oggi 5 marzo.

Kekko dei Modà a Verissimo, la malattia

«Il 29 aprile 2021, mi sveglio e non mi sentivo più le gambe, non muovevo le gambe non riuscivo ad andare neanche al bagno. Mi davano vitamine. Poi hanno chiamato il neurologo perchè avevano paura fosse una malattia degenerativa, ma il medico ha parlato subito di depressione». Il medico gli spiegò che aveva represso problemi e attacchi di panico per anni; quindi, la depressione lo ha colpito a livello muscolare. “«nizialmente non volevo prendere farmaci». Sono stati giorni tremendi: «Pensavo di morire, è stato terribile, ma ora sto meglio»

Il matrimonio

Poi le difficoltà vere per cercare di fronteggiare a quella malattia che è difficile da domare, ed è proprio in questi momenti che Kekko Silvestri capisce l'importanza della famiglia. «Io sono 23 anni che sto con Laura (Valente ndr), abbiamo una figlia di 12 anni,e per noi il matrimonio non è mai stato fondamentale. Poi però quando stavo male avevo paura perché pensavo "e se muoio a lei cosa rimane"». Così decide di chiederle la mano.

«I primi di maggio mi sono svegliato e ho detto a Laura che stavo bene e che volevo andare a fare pilates, lei era preoccupata e non voleva lasciarmi ma poi io l'ho convinta. Sono corso in comune e ho chiesto i documenti per il matrimonio. Sicuramente poco romantico ma così è andata».

«Ci siamo portati le famiglie e abbiamo fatto un rito simbolico. Ho pensato che se mi fosse successo qualcosa lei non sarebbe potrebbe venire neanche ospedale, non avrebbe i suoi diritti».

La commovente lettera della figlia

Poi si parla d'amore e dell'amore infinito che Kekko prova per la figlia: «Gioia è stata la cosa più bella che potessi fare». Ed è proprio la piccola Gioia a far commuovere Kekko.

«Non ti farò una lettera come le altre ma una lettera più speciale di qualunque altra cosa, ti dirò le cose che non riesco a trasmetterti di persona». Comincia così il video che viene mostrato al frontman dei Modà mentre lui cerca di trattenere le lacrime.

«Tu lo sai quanto ti amo e come figlia e ti dico che ti ho visto super carico a Sanremo ma prima di andare ti ho visto preoccupato. Certo da figlia non so come ti senti non posso capire le tue emozioni o le sensazioni che hai provato, ami la musica e questo lo so. Ogni volta che scrivi un brano la prima persona a cui lo fai sentirte sono io e te ne sono grata vorrei dirti tante cose ma diventerebbe un libro. Ti auguro che la musica ti faccia sentire quella grande forza che a ogni concerto trasmetti e spero che un giorno mi porterai a Disneyland, ti amo infinitamente tua Gioia».

La replica

Impossibile per il cantante trannere le lacrime. «È troppo sveglia Gio Gio io ho provato a tenerle nascosta la malattia ma lei lo ha capito. Non sono andato alla sua comunione perché non riuscivo a muovermi dal divano. Ero immobile. Spero che lei capisca, anzi ne sono certo»