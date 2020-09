Kim Kardashian fa flop, il reality chiude: «Cambiato la mia vita per sempre, senza non sarei dove sono ora»

Kim Kardashian saluta il suo show, “Keeping Up With The Kardashians”. Il reality, che vedeva protagonista la famiglia di Kim, è stato molto seguito, è andato Avanti per 14 anni e negli ultimi tempi aveva subito un naturale calo di ascolti. E’ arrivata quindi la decisione di interrompere lo show dopo la stagione in corso e Kim ha voluto ringraziare i fan, il programma e chi ne ha permesso la realizzazione sul suo profilo social.

Da Instagram Kim ha salutato i suoi fan: «​Dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e numerosi programmi spin-off – ha scritto sul social - siamo estremamente grati a tutti voi che vi avete seguito attraverso i bei momenti, quelli brutti, la felicità , le lacrime, le tante relazioni e figli. Porteremo sempre con noi i meravigliosi ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato lungo la strada».

La trasmissione è cresciuta con lei: “Senza “Keeping Up With The Kardashians”, non sarei dove sono oggi. Sono così incredibilmente grata nei confronti di tutti coloro che hanno guardato e supportato me e la mia famiglia in questi ultimi 14 incredibili anni. Questo spettacolo ci ha resi ciò che siamo e sarò per sempre in debito con tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite”.

Ultimo aggiornamento: 21:54

