Kit Harington confessa: «Dopo Game of Thrones ho pensato al suicidio»

Kit Harington ha raggiunto la fama mondiale per il ruolo di Jon Snow in Game of Thrones (Il Trono di Spade), ma dopo la fine della serie ha vissuto momenti terribili. Oggi che è un padre felice confessa di aver pensato al suicidio in quel periodo. In un’intervista al Sunday Times ha raccontato dei suoi problemi con l’alcolismo e la depressione dopo il 2019, anno in cui è terminata la serie fantasy.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati