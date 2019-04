«L'amica geniale», ciak nel centro di Napoli da de Magistris: «Orgoglioso»

Tra qualche giorno le riprese della seconda serie de

L'amica geniale

si sposteranno nella città di Napoli. Alcune scene saranno infatti girate in Corso Umberto, Piazza Carlo III e Piazza Dei Martiri. A riferirlo, il sindaco Luigi de Magistris che oggi ha visitato il set dove attualmente la produzione sta girando. «Siamo molto orgogliosi - ha affermato de Magistris, a margine di una cerimonia al Maschio Angioino - perché ancora una volta Napoli viene scelta come set cinematografico e televisivo confermandosi primo set cinematografico all'aperto d'Italia ed ulteriore motivo di orgoglio è dato dal fatto che, come mi è stato riportato, la maggior parte delle persone che sono impiegate sono di Napoli e dell'area metropolitana».





De Magistris in merito al set che oggi ha visitato ha parlato di «vero capolavoro. È il più straordinario set che abbia mai visitato e credo sia il set più grande d'Europa e sicuramente il più grande d'Italia. Un ambiente fatto di professionalità di altissimo livello, competenza e la passione e ciò che impressiona - ha concluso - è la capacità di aver fermato il tempo a 70 anni fa. Entrando si ha l'esatta sensazione di calarsi in un luogo che corrisponde a un'epoca di dopo la guerra».

