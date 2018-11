L'amica geniale in tv: «Il successo? La Ferrante ci ha guidati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Novembre 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 11:51

«L'amica geniale» fa centro anche in Italia. Dopo la trionfale accoglienza della critica americana all'indomani della messa in onda sulla rete Hbo, la serie evento tratta dai best seller di Elena Ferrante sbanca gli ascolti di Raiuno: più di sette milioni di spettatori e il 29,38 per cento di share, martedì sera, per i primi due episodi della saga diretta da Saverio Costanzo, prodotta da Wilside e Fandango in collaborazione con Rai Fiction, Hbo, Tim Vision e interpretata dalle piccole Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, portentose nei panni delle ragazzine geniali Lila e Lenù, paragonabili per l'autorevole «The Hollywood Reporter» al «naturalismo spontaneo delle migliori star bambine neorealiste». Il successo dell'«eccellenza italiana» applicata alla creatività inorgoglisce i vertici Rai, mentre sui social l'hastag dedicato diventa subito trend topic, dando la stura a migliaia di commenti entusiastici dei fan.«Sono stato coinvolto nel progetto dalla stessa Ferrante che ha suggerito il mio nome ai produttori» ha raccontato più volte il regista, che rimanda alla fine della messa in onda una riflessione più completa. Ma sulla genesi dell'operazione (già venduta in 54 Paesi) ha spiegato: «Avevo letto i romanzi, come altre dieci milioni di persone sparse per il mondo, non avrei pensato a me per portarli sullo schermo, mi sembrava troppo grande come possibilità. Il suggerimento della scrittrice mi ha dato coraggio nell'affrontare un progetto in cui mi sono sentito subito molto a casa. Non ho mai avuto paura del risultato. Sentivo di poter dare un contributo a questa storia, perché la ritenevo personale».«L'amica geniale è la storia di un'amicizia: sono partito da qui. In una narrazione bisogna individuare il nucleo centrale, quello che ti aiuta a non perdere la direzione. Sergio Leone raccontava di aver scritto C'era una volta in America pensando a sé e agli amici di viale Glorioso a Roma, eppure il film parlava di Little Italy e di ragazzi dei quartieri malfamati di New York. Il nucleo centrale è ciò che conta e in quel nucleo mi sono sentito coinvolto come milioni di lettori appassionati».«Tutto è un'impresa complicata quando i numeri sono così grandi, ma se la storia è coerente, come nel caso dell'Amica geniale, riuscire a rendere coerente anche ciò che devi costruire da zero, ovvero la messinscena di un mondo, è molto più semplice. Perciò di nuovo io riporto tutto all'autrice, la direzione è chiara. E allora anche le vicende di Napoli appaiono coerenti, nelle parole e nelle immagini si sente una verità. Raccontiamo una periferia come ce ne sono ovunque, un luogo che negli anni Cinquanta era distante dal centro e piano piano è stato inglobato dalla città che gli è cresciuta intorno, dall'abusivismo edilizio, dalle brutte costruzioni... Potrei dire la stessa cosa di Roma o di New York. Il potere di questa storia è proprio nella sua capacità di essere insieme locale e universale».«Uno scambio epistolare, come sempre. Ci ha guidati, ci ha aiutati a non perderci e, nel caso, ha scritto bellissime scene che non erano nei romanzi. Non è stata mai difensiva del suo lavoro di scrittrice, sa bene che se lo strumento narrativo cambia può cambiare, per esempio, la cronologia degli eventi. L'importante è che il cuore del racconto sia stato rispettato. E che lo spettatore, trovandosi di fronte a questa storia, la riprendesse là dove l'aveva lasciata. Se il passaggio è riuscito, allora si può dire che abbiamo vinto la scommessa».«Sì, per me lo è moltissimo. È una storia sul potere dell'educazione. Dice che una maestra può cambiarti la vita e vederlo oggi, nel 2018, quando i ragazzi si trovano esposti a tutt'altre sollecitazioni, ti dà l'impressione di trovarti di fronte anche a un'opera politica».«Davanti allo schermo ti ritrovi a combattere e a fare il tifo per una bambina che vuole studiare e l'idea che non possa farlo diventa anche la sconfitta dello spettatore. Il passo indietro imposto a Lila dalla povertà ti fa sentire sulla pelle che cosa abbiamo perso, che cosa siamo diventati, perché la testimonianza di quella maestra capace di battersi per l'istruzione di una bambina, e quindi per il suo futuro, non c'è più. Abbiamo smarrito un valore importante. Che questa consapevolezza passi attraverso una storia non esplicita, ma sentimentale, è il massimo dell'opera politica, secondo me».