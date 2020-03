Successo e terza serie per «L'amica geniale»: ecco cosa accadrà

LEGGI ANCHE

Lila(Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) dell'«Amica geniale», anche nella seconda stagione della fiction («Storia del nuovo cognome»), tratta dalla quadrilogia dei bestseller, edizioni e/o di Elena Ferrante, si confermano tra le più amate in tv.Con questi dati di ascolto la serie di, per due episodi (quelli girati ad Ischia) firmata anche da(Lazzaro felice), sorella dell'attrice Alba che aveva il ruolo di voce narrante, si proietta nel futuro. Vedremo una terza stagione? Scioglie i dubbi il direttore di Rai Fiction: «L'eccellente conclusione di Storia del nuovo cognome conferma la grande accoglienza e la continuità dell'ascolto da parte del pubblico. Ha vinto la bella televisione. Il nostro lavoro continua con la terza stagione che è in scrittura».Il terzo capitolo della saga, intitolato «Storia di chi fugge e di chi resta», si svolge negli anni 70. Elena-Lenù sta per sposarsi con Pietro quando torna a Napoli e scopre che Lila sta male a causa del massacrante lavoro in fabbrica. Le loro vite poi si separano. Elena torna a Firenze, si sposa e ha due figlie, Adele ed Elsa, ma il matrimonio non funziona. A Napoli, Lila si fidanza con Enzo e lo aiuta a studiare informatica: diventano due programmatori. Nel rione, però, il clima sociale rimane molto teso e Lila chiede a Elena di ospitare suo figlio Gennaro per l'estate. Nino Sarratore, intanto, ritorna nella vita di Elena, diventandone l'amante e spingendola a separarsi da Pietro. Le giovani interpreti avevano dichiarato che, se confermato il terzo capitolo, sarebbero state presenti solo nelle prime due puntate e poi sostituite con attrici più adulte. Su chi dovrebbe prendere il loro posto si fa largo il nome della Alba Rohrwacher nel ruolo di Lenù, ma è un ipotesi, la sua versione anziana dovrebbe essere invece Elisabetta De Palo. Niente invece sul ruolo della Girace. Intanto, la serie arriva negli Usa: «My Brilliant Friend» (questo il titolo internazionale) è trasmessa da Hbo e la seconda stagione, «The Story of a New Name», va in onda negli Usa dal 16 marzo.