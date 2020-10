“L'aria che tira”, programma sospeso per Covid e Myrta Merlino posta: «Torniamo lunedì»

Ancora contagi nel mondo della tv. Una sospensione cautelare, disposta dalla direzione di La7, per permettere tutti i tracciamenti e i controlli del caso, dopo un caso di positività al Covid scoperto ieri sera tra i familiari di uno dei componenti della squadra del programma. È questo - a quanto apprende l'Adnkronos - il motivo per cui L'Aria che Tira, il programma di Myrta Merlino, oggi non è andato in onda.

Oggi l'@Ariachetira non era in diretta. Tranquilli, siamo già a lavoro e da lunedì torneremo a farvi compagnia come sempre su @La7tv! 😉✌️#lariachetira — Myrta Merlino (@myrtamerlino) October 23, 2020

«Oggi l'Aria che tira non era in diretta. Tranquilli, siamo già a lavoro e da lunedì torneremo a farvi compagnia come sempre su La7!» Lo ha scritto su Twitter la conduttrice del programma Myrta Merlino. Fonti vicine alla direzione di La7 confermano che l'emittente sta facendo tutto il possibile perché il programma torni in onda lunedì.

