L'Eredità, confessione inaspettata di Flavio Insinna: «So bene cosa significa»

L'Eredità, la confessione inaspettata di Flavio Insinna in diretta: «So bene cosa significa...». Commozione in studio. Oggi, il conduttore del quiz di Rai1 ha sorpreso tutti con una rivelazione che ha commosso il web. Durante l'anteprima del programma, Flavio Insinna ha letto la lettera di una spettatrice di Varese, Angela Pecorari, che lo esortava a inviare un messaggio di speranza a tutti gli artisti in difficoltà a causa del virus.

APPROFONDIMENTI L'IMBARAZZO Flavio Insinna, la confessione inaspettata della concorrente... COINCIDENZA TIME Flavio Insinna, la risposta choc della concorrente... RAI UNO Massimo Cannoletta tradisce Flavio Insinna, l'ex campione de...

Lui, spiazzando tutti, risponde così: «Sarò sempre dalla loro parte, perché so bene cosa significa non lavorare. Mi viene naturale, lo faccio tutte le volte prima delle puntate quando arrivano concorrenti che vengono da quel mondo lì». I fan apprezzano le parole di Flavio Insinna, che dimostra profonda empatia nei confronti dei colleghi meno fortunati.

Pochi giorni fa, il conduttore era salito alla ribalta delle cronache per una coincidenza incredibile avvenuta durante la ghigliottina. L'ex campionessa Chiara che tentava la fortuna. Le parole in gioco sono «resistere, latino, borghesia, divisa, mistero». Chiara sceglie la parola «uomo» (soluzione sbagliata, ndr), ma la spiegazione che dà spiazza tutti.

«Ho scelto 'uomo' - dice la concorrente - perché un uomo in divisa ha sempre il suo fascino». La motivazione di Chiara contiene una coincidenza incredibile. Flavio Insinna, senza parole, commenta: «Non so come tu abbia fatto. Ma dicendo che un uomo in divisa ha sempre il suo fascino, hai citato la soluzione esatta che però non è uomo». A quel punto, Chiara capisce la risposta esatta: «Fascino!». Ma è troppo tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA