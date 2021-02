Partirà tra un mese, in Honduras, la nuova edizione de L'Isola dei famosi, il noto reality show che troverà nuovamente posto sui canali Mediaset. Grande attesa da parte di telespettatori e fan: per ora ancora bocche cucite sul nuovo cast che sarà protagonista dell'edizione 2021 - e quindi anche nulla di ufficiale - ma in rete il totonomi è partito già da diverso tempo diventando oviamente innarrestabile.

Tra i più certi di partecipare al programma - ancora una volta condotto da Ilary Blasi - sicuramente ci sono il modello Akash Kumar, insieme con Giovanni Ciacci, l'ex calciatore Paul Gascoigne, l'ex letterina Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo. Tra le indiscrezioni delle ultime ore anche il nome di Raffaele Auriemma: il giornalista napoletano, noto volto Mediaset e protagonista di Tiki Taka nella stessa emittente, secondo i rumors sarà in Honduras a marzo per partecipare al programma.

