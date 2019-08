Giovedì 1 Agosto 2019, 14:38

Vico Equense. Simona Tabasco riceve il premio come attrice rivelazione dell'anno in occasione del Social World Film Festival. La Alex dei Bastardi di Pizzofalcone arriva nella città della costiera sorrentina con grande entusiasmo. «E' davvero un piacere essere qui».A margine della kermesse cinematografica parla di sè, dei lavori realizzati, dei suoi sogni. «Sul set de I Bastardi di Pizzofalcone ho ricoperto il ruolo di una poliziotta omosessuale alla ricerca di indipendenza - spiega - ed ho avvertito una grande responsabilità. Mi sono documentata molto sulle difficoltà che incontrano persone omosessuali ed ho scoperto cose che non immaginavo. Ho cercato di studiare tanto e di dare il meglio, avvertendo un dovere. Credo di essere riuscita a trasmettere ciò che volevo e a interpretare bene il mio personaggio perchè ho percepito un feedback positivo: in tanti mi hanno scritto raccontandomi che attraverso Alex hanno poi trovato la forza di affermare e rendere pubblica la loro omosessualità».E il piacere di lavorare nel cast de I Bastardi di Pizzofalcone non si è limitato a una questione professionale. «Ho scoperto luoghi di Napoli che non conoscevo e che, forse, non avrei mai avuto modo di vedere se non fosse stato per questa esperienza. Abbiamo girato alcune scene in ville bellissime e antichissime, che non immaginavo esistessero». Sul futuro non ha dubbi: continuare a lavorare tra cinema e teatro. «Il mio sogno professionale? Interpretare una eroina Marvel».