Finale di «Amici»: in corsa per la vittoria Giulia Molino, la scugnizza di Scafati

Sarà in gara per conquistare la vittoria della 19esima edizione di "Amici". Stasera, la grande sfida, su Canale 5. Un sogno che potrebbe diventare realtà per la giovane Giulia Molino, 21 anni, di Scafati. Personalità forte e decisa, sguardo da scugnizza, voce che emoziona e che ha già conquistato l'Italia. La sua canzone “Va tutto bene" è già un grande successo. Stasera, il rush finale. Giulia si contenderà la vittoria con Gaia, Javier e Nicolai. A Scafati, dove Giulia vive con la sua famiglia, c'è grande entusiasmo. E' corale l'appello a sostenere la giovane cantante, che avrà bisogno del supporto di tutti. In prima linea la famiglia dell'artista scafatese. Papà Michele è il suo primo sostenitore. "E' una grande emozione. Siamo tutti concentrati. Giulia ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, ma ha bisogno del supporto di tutti. Dobbiamo sostenerla con il televoto, affinché la vittoria di mia figlia possa essere motivo di orgoglio per tutti". L'appuntamento è per stasera, alle 21.30, su Canale 5. Bisognerà sintonizzarsi e seguire la trasmissione per televotare la giovane cantante campana. Anche il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha voluto lanciare un appello ai suoi cittadini dalla sua pagina facebook. "Giulia merita che tutta la città di Scafati sia con lei - ha scritto - per la sua voce, il suo entusiasmo, la sua personalità. Purtroppo in questa fase siamo presi da altri pensieri, ma l’orgoglio di essere scafatesi non può non vederci in prima linea per sostenere Giulia in questa sfida, che sarà la sfida di tutti noi. Sintonizziamoci, quind, tutti su Canale 5 e, con il nostro televoto, aiutiamo la nostra Giulia ad aggiudicarsi la vittoria. Sono certo che Giulia la spunterà. L’aspetteremo in città, al suo ritorno, per abbracciarla e festeggiare tutti insieme".

© RIPRODUZIONE RISERVATA