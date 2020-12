Junior Bake Off Italia, la piccola Lucia da Saviano regina dei dolci con la sua «treccia di Natale»

Otto anni appena e una passione per la pasticceria trasmessa dalla sorella. Ma Lucia La Marca da Saviano ha sbaragliato addirittura il campo tra gli otto concorrenti in gara al Junior Bake Off italia2020, lo show talent di pasticceria in onda su Real Time. Con la sua "treccia di Natale", Lucia si aggiudica la seconda delle sei puntate del programma condotto dai due coniugi Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Il tendone allestito a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (Mi) in versione Natalizia è stato animato da otto piccoli aspiranti partecipanti provenienti da tutta l’Italia che hanno affrontato il giudizio dei terribili giudici: Ernst Knam e Damiano Carrara. Dopo vari casting e dopo aver superato la concorrenza di 1500 bambini, per gli otto mini pasticcieri, tra cui Lucia La Marca, è iniziata la prima sfida. I Giudici come prima prova hanno dato il compito di comporre un “Puzzle di Biscotti” in riferimento ad un disegno effettuato per le feste di Natale. La composizione di Lucia con pasta frolla al limone, decorato con pasta zucchero , è stata definita dal giudice Knam " la pasta frolla di Lucia costa amalfitana". Ma é nella seconda puntata che la piccola Savianese si è superata: la sua treccia di Natale si è aggiudicato il primo posto assoluto. "Lucia prima classificata, primo posto, medaglia d'oro " hanno sentenziato i giudici.

Adesso si prepara ad affrontare la sfida della terza puntata, la produzione di un nuovo dolce da realizzare in 120 minuti. Una gara che alla fine delle sei puntate decreterà il vincitore assoluto. Di certo è nata una nuova stella in cucina capace di realizzare dolci unici e dal sapore sublime.

