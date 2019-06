La piccola Ludovica Nasti da «L'amica geniale» a «Un posto al sole»

Dopo il grande successo internazionale ottenuto nei panni della piccola Lila, protagonista della serie evento Hbo-Rai e Timvision 'L'amica genialè, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in co-produzione con Umedia - diretta da Saverio Costanzo - e tratta dal bestseller di Elena Ferrante L'amica geniale (Edizioni E/O), da mercoledì 5 giugno Ludovica Nasti entra a far parte del cast, nel ruolo di Mia, del daily drama Un posto al sole, in onda su Rai3. Sorella minore di Alex (Maria Maurigi), la timida grafica fidanzata di Vittorio (Amato D'Auria), Mia ha una personalità molto combattiva ed è particolarmente legata alla sorella Alex, anche perché la madre è spesso assente per lavoro e il padre è sparito anni fa.



Bisognosa di attenzioni e di affetto, Mia tormenta continuamente la sorella Alex e provoca intenzionalmente le persone con cui entra in contatto, per il gusto di suscitare il loro interesse. Scugnizza impertinente e ribelle, furba e irruente, Mia alla fine riesce a conquistare tutti con gesti e momenti di tenerezza inaspettati e e con la sua simpatia dirompente. Un posto al sole, il daily-drama italiano più longevo, è prodotto dal 1996 a Napoli da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli e va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20.35 circa. Nata come soap opera e divenuto negli anni un vero e proprio fenomeno di costume, la serie intreccia i temi classici della soap - amori, intrighi, passioni, vendette, gelosie, amicizia - con il vissuto quotidiano e le tematiche sociali.

Martedì 4 Giugno 2019, 17:05

