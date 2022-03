La Pupa e il Secchione, (dopo l'addio) Flavia Vento torna e minaccia denunce: Barbara D'Urso costretta a chiudere il collegamento

Aveva giurato stavolta non lo avrebbe fatto e invece l'ha fatto. "Ci son cascata di nuovo", Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione ad una settimana dall’inizio del reality show. Eppure aveva dato la sua parola a Barbara D'urso che stavolta sarebbe rimasta. E invece nulla, e si tratta della quinta volta che Flavia Vento decide di lasciare un reality a cui partecipa da concorrente. La prima volta risale al 2004, quando la showgirl decise di lasciare La Fattoria (condotta all'epoca da Daria Bignardi) dopo appena sei giorni di permanenza. Nel 2008 Flavia abbandona L’Isola dei Famosi (al timone Simona Ventura), dopo 14 giorni (record di permanenza per la donna in un reality) e lo rifà nel 2012 (quando conduceva Nicola Savino) dopo appena una settimana. Sensazionale poi l’ultima rinuncia a un reality di Flavia, nel 2020 viene scelta per Il Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini, e dopo solo 1 giorno fa il "vento" e se ne va. Stavolta ci ha messo poco più di una settimana per mollare La Pupa e il Secchione. E le polemiche scoppiano.

APPROFONDIMENTI IL FORFAIT Flavia Vento lascia “La Pupa e il Secchione”. Barbara... L'UOMO MISTERIOSO Gf Vip, Soleil Sorge e il giallo del fidanzato Carlo: «Quando... SPETTACOLI La pupa e il secchione, Nicolò Scalfi come ha speso i 760mila...

Back to School, Flavia Vento rimandata: le gaffe dell'esame fanno il giro del web e una prof. va su tutte le furie

La Pupa e il Secchione, Flavia Vento torna dopo l'addio

La showgirl non ha mai dato la reale motivazione percui stavolta ha deicos di abbandonare. Barbara ipotizzando potesse essere per la preoccupazione dei cani lasciati a casa dalla Pupa, le aveva anche roposto di portarli nella villa in cui lo show si svolge. Ma nulla Flavia non ha accettato e se ne è andata senza spiegazioni. Ieri è tornata in studio per spiegare le reali motivazioni, ma si è presentata al collegamento con la D'Urso e gli opinionisti ponendosi in un modo piuttosto scontroso. Flavia ha solamente detto che ha lasciato per motivi personali di cui al momento non può parlare specificando di non voler aggiungere assolutamente nessun dettaglio al suo racconto. Parole che hanno lasciato di sasso la conduttrice, totalmente all'oscuro di certe ragioni.

Flavia Vento: «Chattavo con Tom Cruise, ma era una truffa. Ci sono rimasta male, mi ero affezionata»

Scontro Vento-Elia: minacce di denunce

Ovviamente i giurati non hanno assolutamente gradito l'atteggiamento della soubrette. La prima ad andarci giù pesante è stata Antonella Elia. l'ex di Mike Bongiorno, tornata in studio dopo essersi negativizzata dal covid, ha portato a galla un retroscena avvenuto tra lei e la Vento. Le due donne si sarebbero incontrate al parco e Flavia si sarebbe detta preoccupata delle sue condizioni economiche :«Come faccio a mantenere i miei cani?», avrebbe confidato la Vento alla Elia. Antonella a questo punto in studio ha potuto solo tuonare: «Poi non ti lamentare». Dettagli che hanno molto infastidito la vento che ha invitato la Elia a tacere altrimenti avrebbe ricevuto una denuncia.

Flavia Vento: «Non ho rapporti da quattro anni, per me i cani sono più importanti dei maschi»

Le reazioni dei giudici

Non si è tenuto neanche Federico Fashion Style ma a zittire totalmente Flavia ci ha pensato Soleil Sorge: «Se non vuoi parlare di questo vuoi parlarci di come trascorrerai la Pasqua?», ha sottolineato l'ex gieffina. Applausi in studio. Ma ovviamente la vento non si è stata zitta: «Non merito questi attacchi gratuiti, è successa una cosa personale che non posso raccontare ora», ha ribadito Flavia Vento.

La Pupa e il Secchione, Lorenzo Orsini non ci sarà: accordo saltato a causa dei Savoia?

La reazione di Barbara D'Urso

La D'Urso a questo punto non ha avuto nessuna alternativa se non quella di chiudere il collegamento con l'amaro in bocca visto che è stata proprio lei a volerla fortemente in questa edizione del reality.

Rispetto ad altre concorrenti infatti Flavia Vento non ha sostenuto alcun provino per la trasmissione: è stata la produzione a cercarla su sollecitazione di Barbara D'Urso. Con l’addio di Flavia il secchione Aristide Malnati, detto Mummy, resta in gioco. Sarà affiancato dalla nuova pupa Elena Morali, ex concorrente dello show.