«La pupa e il secchione», lo show di Barbara D'Urso tocca il 12,63% di share

Ottimo esordio su Italia1 per «La Pupa e il Secchione Show» che conquista 2.003.000 spettatori totali e il 12.63% di share, che sale al 14.54% sul target commerciale. Il reality condotto da Barbara d’Urso ha toccato picchi che hanno superato il 20% di share e sfiorato i 3.000.000 di spettatori.

APPROFONDIMENTI IMPREVISTI La Pupa e il Secchione Show, inizio in salita per Barbara D'Urso:... LA STOCCATA Drusilla Gucci, l'ex naufraga difende il fidanzato Chiofalo... L'ANNUNCIO La Pupa e il Secchione, Lorenzo Orsini non ci sarà: accordo...

Successo anche tra i più giovani: 22.5% di share sulla fasca di età tra i15 e i 34 anni. L'hashtag ufficiale del programma #lapupaeilsecchioneshow ha dominato per l'intera serata il podio degli argomenti più discussi su Twitter. Il nuovo appuntamento con «La Pupa e il Secchione Show» è per martedì 22 marzo in prima serata su Italia 1.