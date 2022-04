La Pupa e il Secchione Show, Dayane Mello contro Alex Belli: «Mi rifiuto, basta». E lui replica così

Dayane Mello contro Alex Belli a La Pupa e il Secchione. Alla modella brasiliana non è andato giù il comportamento dell'attore nei confronti di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di Pupa Party, di fronte all’arrivo di Alex Belli Dayane si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni contro di lui. L'ex gieffino è stato al centro di un triangolo tra Soleil e Delia Duran.

«Oddio no è Alex Belli, mi rifiuto basta. Ma non voglio vederlo questo. Ragazzi guardate anche Soleil come reagisce. No Andrea io non ce la faccio a commentare questo. Io mi rifiuto, io me ne vado via ciao. Cioè mi rifiuto, come amica di Sole. Lui l’ha umiliata l’ultima volta. Non mi piace basta ma perché?!», sono state le parole dette da Dayane durante La pupa e il secchione Party.

Subito dopo è arrivata la replica di Alex Belli su Twitter: «Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita». Il botta e risposta è continuato sui social. Senza far riferimento a Belli, Dayane ha invitato qualcuno a essere più trasparente e a non dire più bugie.