La Pupa e il Secchione, l’ex protagonista diventa mamma: «Arriva il piccolo Levron»

“La Pupa e il secchione” è pronto a tornare su Italia Uno con la guida di Barbara D’Urso e una protagonista dell’ultima edizione del reality di casa Mediaset annuncia che diventerà presto mamma.

Stella Manente (Foto: Instagram)

Futuro fiocco azzurro a "La Pupa e il Secchione", Stella Menente ha annunciato che sta per diventare mamma. L'ex Pupa ha partecipato al programma a fianco del secchione Alessandro Santagati, anche se durante lo svolgimento del programma è nata una ricambiata simpatia per il collega Giovanni De Benedetti.

Stella Manente e Alessandro Santagati (Foto: Instagram)

Messi da parte i reality Stella si è fidanzata col modello Ramzi Zaki, e fra circa tre mesi i due abbracceranno il loro primo figlio, Levon. L'annuncio è stato dato dal social con un video dell'ormai immancabile baby shower in cui è stato annunciato il nome del piccolo: «Un bel giorno scrissi – si legge nella didascalia del post - Cari amici virtuali, uniamo le forze e organizziamo qualcosa di stupendo per l’arrivo del piccolo Levon. Non avrei mai e poi mai immaginato che così in tanti di voi si fossero messi a disposizione mettendoci così tanta volonta’, professionalità e amore. Così come non avrei immaginato di riuscire a riunire più di 60 persone durante questo periodo complesso di Covid che non ci ha aiutato per niente… Abbiamo lavorato tanto per poter permettere che tutto questo accadesse ma questa e’ stata la dimostrazione che con l’unione si puo’ fare tutto. E’ stato un giorno così emozionante che non vi nego che la notte prima non sono riuscita a chiudere occhio!».

Dopo aver ringraziato chi ha reso possibile l’evento a livello organizzativo, la futura mamma ha aggiunto: «Un grazie a tutti voi che siete arrivati… chi in macchina, chi in treno, chi in aereo, chi da vicino e chi da lontano, chi di corsa, chi ritagliandosi una giornata dal lavoro per esserci. E poi il grazie più grande a te… @ramzizaki compagno di vita e padre di mio figlio, nonché la persona che amo di più al mondo».