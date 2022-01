«La sposa» è Serena Rossi: «Dedicato a mia nonna, donna del passato che sapeva guardare al futuro»

«Mungere una mucca di 700 kg è stata la cosa più appassionante che ho fatto negli ultimi tempi», esclama entusiasta Serena Rossi nel raccontare il lavoro sul set per interpretare il personaggio di Maria, protagonista di «La sposa», in onda da domenica in prima serata di Raiuno.

La storia è ambientata negli anni '60 nella campagna veneta in cui la protagonista arriva dalla Calabria per sposare un uomo che non conosce. L'Italia di quegli anni...

