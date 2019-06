La svolta di Lorella Cuccarini per la Rai che piace al Capitano Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Giugno 2019, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La più amata dagli italiani per il più amato dagli italiani. Lorella Cuccarini e Matteo Salvini erano destinati a piacersi. Va da sé. Stessi principi, stesse idee, stessa platea. Il lavoro e la famiglia al primo posto, l'amore perché non guasta, l'empatia con la gente comune. Lorella una di noi. Il segreto del suo successo, in pratica, è tutto qui.LE ORIGINILa scoprì Baudo. Quando Pippo rivendica: «l'ho inventata io!», beh, è proprio così che andò, nei favolosi anni Ottanta. Lei aveva studiato danza con l'inventore del tuca tuca Enzo Paolo Turchi e faceva la ballerina di fila nel gruppo di Heather Parisi, all'epoca già una celebrità, lui la notò e in breve la mise al posto dell'americana che inseguiva le cicale, a «Fantastico 6». L'odio che le tiene simpaticamente unite da quarant'anni nasce da lì. Due o tre anni fa l'hanno anche ufficializzato in uno show della reunion intitolato senza mezzi termini «La mia nemica amatissima». Nemiche sempre, da vicino e a mezzo stampa. Quanto all'amore, com'è che si diceva nella tv dei favolosi anni Ottanta? Sopravvoliamo.Gambe lunghe, sorriso vivace, tecnica e volontà, Lorella in tv ha fatto di tutto. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice radio e video. E ha fatto bene. Luminosa e bella, ha conquistato il cuore delle famiglie riunite davanti alla tv, beniamina di tutti, mamme, papà e figli, al netto di gelosie. Pippo, che vede il mondo in biondo e nero, a «Fantastico 7» la oppose alla filiforme Alessandra Martines, appassionata di danza classica e non ancora maritata Lelouch. E anche lì, dietro le quinte, non furono rose e fiori. Anche peggio andò a Sanremo 93, quando Lorella condusse con l'eterno Pippo il Festival e Alba Parietti il Dopofestival: primedonne della domenica pomeriggio, Alba su Raiuno e Lorella su Canale 5, abituate a battagliare per gli ascolti su reti contrapposte, in Riviera le due signore fecero scalpore, non risparmiandosi frecciate e battibecchi. Era chiaro che oltre la coscia lunga e i riccioli color dell'oro, nella Cuccarini c'era di più. C'era un carattere di ferro che l'avrebbe portata lontano. È così è stato.