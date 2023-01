«La vita bugiarda degli adulti», la nuova serie tratta dai libri di Elena Ferrante domani su Netflix

Due Napoli consanguinee, ma irrimediabilmente distanti: quella di sopra, dei quartieri collinari, con la sua maschera di eleganza, e quella di sotto, con il suo volto triviale e smodato. È lo scenario di «La vita bugiarda degli adulti», la nuova serie Netflix tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, già autrice della fortunata serie de «L'amica geniale». Nei sei episodi del nuovo telefilm si assiste al passaggio di Giovanna, la protagonista interpretata da Giordana Marengo, dall'infanzia all'adolescenza, in un percorso ricco di domande e di dubbi, con rivelazioni che la priveranno di molte certezze. La ragazza sperimenterà la divisione tra due mondi così vicini geograficamente quanto lontani nell'anima, e proverà la difficoltà di sceglierne solo uno.

Prodotta da Fandango, «La vita bugiarda degli adulti» debutterà domani su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie è stata scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis. Quest'ultimo firma anche la regia dei sei episodi che costituiscono il telefilm tratto dal libro edito da Edizioni E/O. Nel cast figurano volti noti come Valeria Golino, Alessandro Preziosi, Adriano Pantaleo e Maria Vera Ratti.