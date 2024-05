«Io ho voglia di parlare del contemporaneo che ci circonda, del vero ruolo della donna nella società, del mondo lgbtqia+». Lo desidera e lo fa Ivan Cotroneo, scrittore, regista cinematografico e sceneggiatore di mille amatissime serie tv (Tutti pazzi per amore, È arrivata la felicità, Sirene...), da sempre attento ai temi dell'inclusività e raffinato indagatore di sentimenti. E oggi continua il suo percorso narrativo con «La vita che volevi» (disponibile da domani su Netflix), la prima fiction italiana che vede protagonista una donna trans.

Cotroneo, ci racconta la genesi? E la protagonista, l’attrice transgender Vittoria Schisano, di Pomigliano d’Arco?

«Con Monica Rametta abbiamo scritto tanti ritratti femminili diversi, questa volta insieme al produttore Massimo Del Frate, volevamo esplorare un territorio nuovo nella serialità italiana, quello di una donna transgender. L'intento è dare voce a una realtà ancora poco raccontata, quella di una donna nata in un corpo di uomo. Ma la protagonista, Gloria, interpretata da Vittoria, non è un'esclusa, relegata ai margini della società. Al contrario, conduce una vita appagante, sfuggendo ai soliti cliché. A un certo punto, però, scopre di avere un figlio di 15 anni, nato da un amore impossibile, prima della sua transizione, quando studiava a Napoli. Così si ritroverà a fare i conti con due vite: quella che voleva, in cui il sogno principale era sentirsi finalmente a suo agio nel proprio corpo, e quella che viene stravolta da un figlio che non pensava di avere».

Parliamo del cast. La scelta degli interpreti è avvenuta a scrittura già completata?

«Sebbene non sia una storia autobiografica, nel nostro immaginario il ruolo della protagonista era già destinato a un'attrice transgender, una donna che ha vissuto in prima persona il percorso di affermazione della propria identità. E dai casting è emersa prepotentemente la forza e la capacità attoriale di Vittoria Schisano».

Nella serie è una bambina a farsi portavoce degli stereotipi. A Gloria chiede: «I sogni li fai da maschio o da femmina? E la pipì invece?».

«Arianna, interpretata dalla bravissima Francesca Pia, giovane promessa napoletana, è una bambina molto curiosa. Queste domande, che pone con innocenza, riflettono però ciò che ha sentito dagli adulti. Poi frequentando Gloria nel quotidiano, comprende la normalità della situazione».

Oggi una donna transgender non può partecipare a Miss Italia. Perché l’Italia è ancora così chiusa sul tema dei diritti?

«Perché è lo stesso Paese che ha candidato al Parlamento europeo una persona che dice che gli omosessuali non sono normali. Questo mi riempie di vergogna. In Europa, siamo agli ultimi posti per i diritti civili e la libertà di stampa. Perciò sono contento che questa serie esca (in tutto il mondo) in questo preciso momento storico, in cui il governo, incapace di stare al passo coi tempi, mette in discussione diritti come l'aborto e il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali».

La sua passione per la musica è presente anche in questa serie?

«Assolutamente, mi sono divertito a inserire dei classici della canzone italiana d'epoca, per cui c'è Domenico Modugno, c'è Ornella Vanoni, c'è Tenco, c'è Umberto Bindi. E ovviamente una colonna sonora originale, composta appositamente dal Maestro Gabriele Roberto».

C'è anche Napoli: quanto è stretto il legame con la sua città?

«Strettissimo, non sono neppure capace di raccontarlo, essere nato e vissuto qui mi ha fatto diventare ciò che sono. Questa è, in definitiva, una storia di napoletani, con flashback ambientati in città. Non solo, i personaggi legati al destino della protagonista sono napoletani, il che mi ha permesso di lavorare con attori bravissimi, dall'esordiente Nicola Bello alla straordinaria Pina Turco, senza dimenticare ovviamente Vittoria, Giuseppe Zeno e Alessio Lapice. Girare a Napoli è sempre una gioia, una tradizione che risale al mio debutto, con La kryptonite nella borsa, ma in generale molte serie che ho scritto e che scriverò sono e saranno legata a questa città. Per troppo tempo è stata raccontata solo attraverso la cronaca, invece Napoli è tanto altro. Ed è mio dovere restituirle il fascino di capitale romantica».