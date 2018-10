Martedì 2 Ottobre 2018, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova avventura in Tv per una delle wags più famose di Napoli. Kat Kerkhofs, compagna di Dries Mertens, parteciperà alla nuova edizione di «Ballando con le stelle» in Olanda. «Sono molto entusiasta di questa nuova avventura», ha dichiarato lady Mertens, che ha annunciato la sua presenza al programma direttamente via social. «Sono pronta per ballare con Nick (Kocken, il ballerino professionista che la affiancherà ndr). Tanto rispetto per questo ragazzo per aver provato a sollevarmi» scherza Kat pubblicando una foto in sala prove.La signora Mertens resterà dunque ancora lontana da Napoli e da Dries nei prossimi mesi. Nell'ultimo periodo, infatti, Kat si era già allontanata dall'Italia per gli impegni di lavoro sempre più frequenti. Lo scorso anno, lady Mertens ha aperto un centro di fitness e personal training in Belgio, a due passi dalla città che ha dato i natali a lei e al marito, oggi sua prima attività insieme alla compagna Barbara.