Lady Oscar, il 14 luglio l'anniversario della morte nella presa della Bastiglia: «Un trauma mai superato»

14 luglio 1789

La morte di #ladyoscar io non l'ho ancora superata pic.twitter.com/iRXsR2n5so — Nadia (@b_nadia_) July 14, 2020

231esimo anniversario del tuo sacrificio... e si ricordano solo della Bastiglia... ma c’eri tu a urlare “fuoco!” Davanti ai cannoni! Senza di te sarebbe finita male... #ladyoscar pic.twitter.com/FNFPEEFLSx — Nelly (@nelly_1979) July 14, 2020

La sequenza che ci ha dato il colpo definitivo, con i colpi di arma di fuoco che arrivano dritti anche ai nostri cuori.



Oggi, come ogni #14luglio si riapre la ferita della morte di #ladyoscar e con essa riecheggia quell'urlo di dolore al capezzale di André. pic.twitter.com/A8HlfvBA5F — FranCCesca🌻Ila (@franccyilaria) July 14, 2020

Uno dei traumi più grandi. Così viene ricordata sui social la, celebre cartone animato degli anni '90 che raccontava le gesta di Oscar, uno d. Il, giorno della presa della Bastiglia Oscar morì combattendo contro la monarchia come ricorda la pellicola che romanza una delle pagina più note della storia mondiale.dove decine di persone ricordano il momento in cui viene uccisa dopo aver pianto la morte del suo amato Andrè avvenuta solo il giorno prima. Oscar, nata donna ma cresciuta come uomo la protagonista del cartoon giapponese ripercorre un pezzo importante della storia francese e non solo. Infatti in Lady Oscar si incarna anche lo spirito di ribellione femminile. Indebolita fisicamente e psicologicamente da un principio di tisi, la bionda eroina cadde durante i tumulti della Rivoluzione francese e celebre è al voce fuori campo che tutti ricordano dopo la scena della morte: «Oscar François de Jarjayes moriva. Un’ora dopo la sua morte, il ponte si abbassava. La Bastiglia si arrendeva».Il cartone che ha appassionato molte generazioni è uno dei più amati, motivo per cui tanti ragazzi e anche non più giovanissimi ricordano quell'episodio come uno dei più toccanti. Affezionati all'eroina francese la presa della Bastiglia è stata vista in modo traumatico dagli allora bambini.