Laura Freddi compie 50 anni, Sonia Bruganelli scherza su Bonolis. E lei risponde così

Laura Freddi ha compiuto 50 anni e per l'occasione Sonia Bruganelli le ha fatto una dedica speciale. Le due sono diventate amiche nonostante la showgirl sia stata legata sentimentalmente per anni a Paolo Bonolis. Negli ultimi anni il gossip ha parlato di una presunta rivalità tra loro, ma le due donne vanno d’accordo.

Nelle scorse ore Bruganelli ha scritto un simpatico messaggio nelle stories di Instagram menzionando Bonolis: «Auguri amica, quanto ci piace metterlo in mezzo?”. In una Stories successiva la si vede al fianco dell’amica, sorridente e felice. L’ex ragazza di Non è la Rai ha ripostato le Stories ringraziando la moglie di Paolo Bonolis.

«Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis». Queste le parole di Laura Freddi a Verissimo. Laura conobbe Paolo Bonolis sul set di Non è la Rai e la storia finiì nel 1995.

«Io ero giovanissima, lui aveva già dei problemi di vita importanti. Io volevo una famiglia, un figlio, mentre lui aveva delle problematiche legate al precedente matrimonio. La donna che sono oggi non è la Laura che aveva 19 anni. Io ho avuto poche storie importanti ma lunghe e tutti i miei ex sono amici, ci vogliamo bene, c’è un rapporto buonissimo», aveva raccontato a Oggi è un altro giorno.