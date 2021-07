Laura Pausini attaccata dopo la morte di Raffaella Carrà: lei si difende così

Laura Pausini aspramente criticata dopo la morte di Raffaella Carrà. La cantante, cha ha omaggiato in diversi post social l'artista scomparsa, non è stata presente al funerale della Carrà e questo non è molto piaciuto ad alcuni followers che l'hanno aspramente criticata per questo.

«Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto», ha scritto un utente su Instagram ma Laura ha prontamente risposto: «Se...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati