Eurovision 2022, Laura Pausini incanta con i look metallici di Donatella Versace

Finale col botto per Laura Pausini, che stasera sul palco dell'Eurovision 2022 brilla di luce propria grazie ai tre look metallici disegnati per lei da Donatella Versace.

Dopo gli abiti pink power di Valentino e le mises da gran sera di Alberta Ferretti, la cantante vira su uno stile più pop grazie alle creazioni della maison Medusa. Come anticipato sui social dall'artista, il primo outfit è un abito in maglia metallica di colore lilla con maniche a cono. Stretto in vita, il vestito è assicurato ad alcune spille da balia dorate con effigie della medusa prima di aprirsi in un generoso spacco. Completano il look un paio di decolleté glicine con cinturino alla caviglia.

Per il secondo look, la stilista ha scelto per Laura un mini dress cut-out blue Tiffany con leggins tono su tono e vistose decolleté a punta con cinturini e doppio plateau, come dettano le passerelle di questa stagione.

Con il terzo cambio la trasformazione in Tersicore, musa del ballo e del canto, è completa: il long dress in oro con strascico è l'evoluzione dell'abito lilla con spacco profondo e design asimmetrico. Un classico senza fine della maison Versace che incorona Laura dea della musica.