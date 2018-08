Alessia Marcuzzi verso il ritorno alle Iene, al suo fianco Nicola Savino

Giovedì 23 Agosto 2018, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 18:39

Dopo l'addio di Ilary Blasi e Teo Mammucari alla conduzione de Le Iene, è partito il toto nomi sui possibili. Secondo “Tv Sorrisi e Canzoni” a spuntarla sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ma, soprattutto per quanto riguarda il volto femminile del martedì sera sono tante le indiscrezioni ancora in giro. Prima fra tutte quella di Belen Rodriguez, seguita da Melissa Satta che ha detto addio a Tiki Taka (al suo posto ci sarà Wanda Nara) fino ad arrivare a Diletta Leotta, l'unico nome davvero improbabile di tutte le candidate visto che è il nuovo volto di Dazn.Per la Marcuzzi si tratta di un ritorno alle origini, la Pinella ha condotto per cinque anni Le Iene (dal 2000 al 2005) e con Giallappa's ha da sempre un bel feeling così come Savino.Nell’appuntamento della domenica invece confermata Nadia Toffa che ha aggiornato i fan del suo ritorno in tv tramite Instagram.Al momento non c'è nessuna conferma da parte dei diretti interessati che si godono le meritate vacanze dopo un anno decisamente impegnativo, soprattutto per la Marcuzzi, che ha condotto una delle edizioni dell'isola dei Famosi più difficili dopo lo scandalo canna - gate. Ma fortunatamente è tutto alle spalle e la presentatrice è felice e sorridente insieme alla sua famiglia.