Le Iene, Ermal Meta e l'esilarante scherzo con la sorella: il cantante va fuori di testa

“Dalle stelle di Sanremo alle stalle del Grande Fratello VIP”. Si intitola così lo scherzo de Le Iene ad Ermal Meta. Il video parte con il “furto” del computer del cantante: dentro il pc c’è il suo libro, che la sorella dell’artista avrebbe barattato per ottenere la partecipazione al Grande Fratello Premium. Ovvero una finta edizione del GF dedicata ai parenti dei vip. “Ditemi che ca**o sta succedendo?”, sbotta un disorientato Ermal Meta quando si trova di fronte al giornalista che avrebbe aiutato Sabina. Ermal è una furia, sua sorella però non si placa e alza il carico: “volevo fare qualcosa in televisione…una partecipazione al Grande Fratello“. “Ma che svolta è il Grande Fratello VIP? Mi sta venendo da vomitare Sabina!”, risponde urlante suo fratello. Il cantante ormai è in preda alla rabbia, quasi irriconoscibile. Le Iene sono costrette a svelarsi.

APPROFONDIMENTI SU TWITTER Le Iene contattano il figlio di Calenda per uno scherzo, lui attacca:... IL PERSONAGGIO Insigne, la moglie regina dei social:ecco il Lorenzo segreto ​con... TELEVISIONE Tommaso Zorzi, lo scherzo tremendo delle Iene. Ecco cosa è...

Ultimo aggiornamento: 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA