Le Iene, Rocco Casalino e il caso Grillo: «Non avrei usato quelle parole ma...»

Le Iene: Rocco Casalino per la prima volta parla del caso Grillo «Non avrei usato quelle parole ma non mi far esporre». Questa sera 27 aprile, in prima serata, su Italia1 il servizio di Roberta Rei e Marco Occhipinti sul video shock pubblicato da Beppe Grillo qualche giorno fa sul caso di cronaca che vede coinvolto suo figlio Ciro e tre suoi amici, denunciati da una ragazza italo svedese di 19 anni, per violenza sessuale.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati