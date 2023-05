Le Iene, Matteo Viviani intervista Caterina Caselli senza accorgersene: la gaffe è virale

In un servizio de Le Iene andato in onda ieri, martedì 9 maggio, l'inviato Matteo Viviani ha intervistato alcuni passanti sulla questione del caro affitti, a Milano. «Buongiorno, abita a Milano?», ha domandato la Iena a una signora anziana, la quale, cortesemente, ha risposto di sì. Il caso ha voluto che quella passante fosse in realtà il "casco d'oro" Caterina Caselli, oggi 77enne, tra le cantanti italiane di maggior successo negli anni sessanta e settanta.

Viviani non l'ha riconosciuta. Così ha continuato la conversazione, come se nulla fosse: «Sa che c’è la protesta di una ragazza che dorme in tenda?», riferendosi a Ilaria Lamera, la 23enne che ha dato il via alla manifestazione contro gli affitti, dormendo nel prato davanti al Politecnico di Milano.

«Quanto è grande casa sua?», ha chiesto ancora la "iena".

E la cantante ha risposto di nuovo, con grande disponibilità: «La mia casa è piccola, 150 metri quadri, compreso il terrazzo. Sì, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante».ù

La toppa di Belen Rodriguez

La svista di Viviani non è stata notata neppure in fase di montaggio, quindi è stata messa in onda: inutile dire che la gaffe ha fatto rapidamente il giro del web. Dopo circa un’ora di diretta, la conduttrice Belen Rodriguez fa pubblica ammenda: «Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani - ha detto la showgirl dopo che una pioggia di segnalazioni aveva evidentemente sommerso la redazione del programma - Vi ringraziamo, ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico».