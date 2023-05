Le Iene, i fioretti dei vip per lo scudetto del Napoli: da Alessandro Siani a Gigi D'Alessio

Avevano fatto il giro del web divenendo immediatamente virali le immagini che ritraevano l'attore napoletano Francesco Paolantoni camminare completamente nudo sul lungomare di Napoli mentre mangiava pasta e patate.

Scopriamo ora, com'era facile immaginare, che faceva parte di un servizio delle Iene andato in onda ieri su Italia Uno. Si tratta di un fioretto fatto promettere più di tre mesi fa dall'inviato della trasmissione Filippo Roma, in caso di vittoria dello scudetto, a vari personaggi noti tifosi del Napoli.

Non solo Paolantoni, dunque. Ad essere coinvolti sono stati anche Alessandro Siani, Raffaella Fico, Caterina Balivo, Gigi D'Alessio e perfino l'ex sindaco Luigi de Magistris.

Ognuno di loro aveva promesso di fare una follia e quasi tutti hanno mantenuto la parola data.

Quasi tutti perchè la Balivo, che aveva promesso di girare completamente tinta di azzurro per i Quartieri Spagnoli, ha rinviato per impegni a giugno.

Gli altri, invece, non si sono tirati indietro. E allora ecco che vediamo Alessandro Siani mangiare addirittura un chilo di polenta, non senza momenti di giustificata nausea. E ancora, la Fico con un bichini striminzito si tuffa nelle acque di Posillipo (senza concedere tuttavia il topless). De Magistris accoglie la troupe televisiva a casa sua bardato dalla testa ai piedi di azzurro, i capelli tinti e una scritta sulla fronte che recita forza Napoli.

Infine si arriva a casa di Gigi D'Alessio in cui troviamo anche di nuovo Alessandro Siani. Qui il cantante è costretto a mantenere la promessa di rovesciarsi addosso un secchio di acqua gelida. Non una, non due, ma ben tre volte. Tre come gli scudetti del Napoli.