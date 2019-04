Le Iene contro Selvaggia Lucarelli, lei replica: «Siete il punto più basso del giornalismo»

Mercoledì 3 Aprile 2019, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 16:22

Volano parole grosse tra. Ieri la trasmissione di Italia 1 ha mandato in onda un servizio in cui la famiglia d i Igor Maj, il quattordicenne morto per Il Blackout challenge, un’assurda sfida online andata male, si scaglia contro la giornalista. il padre del ragazzo tornò a casa dopo aver ricevuto una chiamata e vide suo figlio impiccato: «Ho pensato subito al suicidio ma mi sembrava impossibile», racconta.Poco tempo dopo la famiglia venne a conoscenza delle ultime ricerche sul telefono di Igor. “Guardando la cronologia abbiamo trovato questo video sulle challenge più pericolose che i ragazzi fanno e una delle ultime era proprio questa sfida al soffocamento. E lì abbiamo capito. Alle 11.30 aveva visto il video e la cosa è successa tra le 12.30 e le 13”.Sulla vicenda di Igor intervenne anche Selvaggia Lucarelli, che scrisse un lungo post a riguardo accusando i genitori del giovane di aver dato una ricostruzione dei fatti poco prudente. E di voler nascondere che in realtà il figlio si era suicidato. La mamma e il papà di Igor si sono sfogati con le Iene nei confronti di Selvaggia Lucarelli: «perché è entrata “a gamba tesa”in una vicenda tanto dolorosa e privata. “Il motivo per cui è entrata nel merito? E’ la stessa domanda che le ho fatto io – aggiunge la madre - . Sul suo blog si occupa di cosa fa Chiara Ferragni e cose così. Perché si è occupata di un ragazzino 14enne morto di cui non sa niente?".Dopo il servizio de le Iene la Lucarelli ha pubblicato un altro post su Facebook attaccando duramente la trasmissione: «Da qualche settimana Le Iene hanno iniziato a vendicarsi con me lanciando sassi qua e là, fino al sassolino vigliacco di ieri sera», ha scritto la giornalista del Fatto Quotidiano. Ma non si dice stupita: «Ormai sono considerati il punto più basso del giornalismo e dell’intrattenimento da quasi tutti i colleghi e gli esseri pensanti». Nonostante le minacce di morte ricevute, estese anche a suo figlio, dice di voler andare avanti, ma spiegando il “Metodo Iene”. «Quello che è andato in onda ieri sera è un racconto, come nel loro stile, totalmente sbilanciato e ricco di suggestioni facili per convincere lo spettatore che chissà cosa abbia detto o fatto nei confronti di due genitori colpiti dal suicidio del figlio». Ma per Selvaggia Lucarelli è anche «lo squallido tentativo di riabilitarsi dopo la figura di merda del blue whale».