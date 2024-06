Le Iene, stasera l'ultima puntata: dal massacro di Ponticelli allo scherzo a Samantha De Grenet, ospiti e anticipazioni

Tutto pronto per l'ultima puntata de Le Iene in onda stasera in tv, martedì 4 giugno, su Italia 1 alle 21.30. Scopriamo tutte le anticipazioni ufficiali e i servizi in onda questa sera. Al timone de Le Iene tornano Veronica Gentili con Max Angioni. Saranno loro a lanciare i servizi e a interagire con i personaggi presenti in studio.

Le Iene, i servizi dell'ultima puntata

Al centro dell'ultimo appuntamento con Le Iene si tornerà a parlare del caso del massacro di Ponticelli, che sconvolse l’Italia nel 1983.

Anche Veronica Ruggeri presenterà al pubblico televisivo un’inchiesta. L’inviata, infatti, parlerà di una presunta frode alimentare portata avanti da una nota catena di ristoranti in Italia che afferma di servire ai clienti carne esotica, di cammello, bisonte o zebra.

Gli ospiti

L'ospite di stasera sarà Samantha De Grenet, vittima di uno scherzo. La conduttrice tv verrà bendata e legata a una sedia. In seguito si procederà a clonare la sua voce e verranno, così, mandati dei messaggi audio a suo nome a molti utenti della sua rubrica telefonica. I telespettatori, quindi, potranno vedere la reazione di Samantha De Grenet allo scherzo e il suo commento nello studio televisivo. Ma ci sarà anche rap G-Max del gruppo Flaminio Maphia.