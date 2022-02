Le Iene, Teo Mammucari rivela un feeling con Sabrina Ferilli e su Ilary Blasi confessa: «Ci ho provato»

Dopo Belén Rodriguez, anche per Teo Mammucari è arrivato il momento verità. Coinvolta, nel corso dell'ultima puntata de Le Iene, nel gioco Passaparolaccia, il conduttore ha espresso un giudizio su Ilary Blasi, Sabrina Ferilli, Aida Yespica e Thais Souza Wiggers.

Teo Mammucari a Le Iene.

Seguendo le parole del gioco, Teo Mammucari non ha mai fatto esplicitamente i nomi di queste persone, ma per ciascuna di loro ha lasciato un commento non sempre elogiativo a seconda delle foto che gli venivano mostrate.

Cosa ha detto Teo Mammucari su Sabrina Ferilli

La prima donna a cui si è riferito è stata la sua storica collega Ilary Blasi, a cui ha riservato belle parole, senza omettere di averci anche provato, ma di avere sempre ricevuto un due di picche. La vera sorpresa è arrivata però con Sabrina Ferilli: il presentatore infatti ha fatto intendere che tra loro ci sia stato del tenero. «Non siamo solo amici. Un po' e un po'. Non so tutto di lei e lei non sa tutto di me. Nel suo lavoro è un numero uno. È più famosa di me, più ricca, più sexy, ma sono più romano io (lei infatti è originaria di Fiano Romano). Se mi chiama nel cuore della notte rispondo, è già capitato. Un difetto è che non è sola, è sposata». Parole che lasciano trapelare una certa chimica di coppia.

Cosa ha detto Teo Mammucari sull'ex moglie Thais Souza Wiggers

Dopo questo colpo di scena, Mammuari ha parlato di Aida Yespica, dichiarando: «Non la conosco bene. C'è stato qualcosa di fisico. Non era amore, solo attrazione fisica. Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati. Una storiella, è durata un annetto. Se oggi mi invitasse a cena non accetterei, non c’è più quella chimica. Penso non sia realizzata e di questo mi dispiace». Più duro il commento sull'ex moglie Thais Souza Wiggers: «Sono andato in depressione 5 anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista. Non ho nessun senso di colpa. Quando ti ho incontrato dovevo andare da un’altra parte, ho sbagliato». Insomma, l'unico rimpianto di Teo Mammucari sarebbe per la mancata relazione con Sabria Ferilli: un amore impossibile, che fa subito sognare il pubblico.