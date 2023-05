Lelio Luttazzi, il ricordo della moglie Rossana a Domenica in: «Ci conoscemmo a una festa odiosa. Finì in carcere ingiustamente»

Entra nella studio di Domenica in Rossana, moglie di Lelio Luttazzi, accolta dalla padrona di casa Mara Venier che rivela: «Avevo molta stima di Lelio, preparato ed elegante, un pezzo di storia».

Rossana rivela: «Un intellettuale umile, con un grande senso della realtà: era molto leggero, entrava ovunque in punta di piedi». I due si sono incontrati casualmente: «Sbattemmo l'un contro l'altro su un pianerottolo. Lui mi consolò subito. Poi una mia collega mi invitò a una cena e lui c'era. Mi imbucai in una parte della casa e Lelio anche fece lo stesso. Parlammo del più e del meno e da lì nacque tutto».



Il carcere ingiusto segnò la vita di Luttazzi, per 27 giorni. Nel giugno del 1970 lo showman ha visto la sua vita improvvisamente sconvolta. È finito in carcere con l'accusa di traffico e detenzione di stupefacenti. Rossana racconta: «Andò in carcere per un'intercettazione telefonica. In isolamento. Non aveva diritto all'avvocato all'inzio ma solo dopo 15 giorni. Per lui fu una profonda ferita, si richiuse ma ogni tanto sanguinava».





Rossana spiega: «Come si sopravvive? Ho vissuto 36 anni con lui, era più grande di me.

Non ho mai pensato di vivere senza di lui la mia vita e quando successe non ero preparata. Dopo un mese, però, creai una Fondazione intitolata a mio marito. Fu l'inzio di un percorso lavorativo che mi aiutò moltissimo, nonostante siano stato anni durissimi.Lelio non aveva capito che stava male, o almeno così tanto.

Il 15 agosto 2009 l'ultimo concerto a Trieste. Rossana: «Ora c'è un nuovo cd (Oltre il blu, ndr.), a cui ha partecipato anche Drusilla Foer, per me è stata un'emozione unica.

Chi è Rossana Luttazzi

Rossana Luttazzi, il cui cognome da nubile è Moretti, è nata nel 1951 ed è stata la moglie dello showman Lelio Luttazzi. Rossana ha conosciuto Lelio Luttazzi nel 1976. La coppia ha avuto una figlia, di nome Donatella.

Emissione francobollo centenario M. Lelio Luttazzi

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “ le eccellenze italiane dello spettacolo” pic.twitter.com/SdAiaaKiT6 — Rossana Luttazzi (@rossanaluttazzi) April 27, 2023

“Io lavoravo a Il Giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola – ha raccontato Rosanna durante un’intervista nel programma “S’è fatta notte” su Rai 1 -. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire”.