Leo Gassmann a XFactor, papà Alessandro: «Fiero di lui, ha fatto tutto da solo»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:13

Alessandro Gassmann rompe il silenzio sulla partecipazione del figlio Leo nella nuova edizione di XFactor. Leo infatti ha superato le selezioni ed è entrato nella squadra degli under uomo sotto la guida di Mara Maionchi: «Sono fiero di lui ma non voglio invadere il suo spazio. Ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito soltanto a cose fatte».L’attore si sbilancia anche sul rapporto col figlio: «Non credo ai genitori amici dei figli – ha spiegato a “Nuovo” - cerco di trattarlo con severità e dolcezza e di non lasciarlo solo a prendere decisioni. Ora è adulto e libero di fare quello che vuole, ma sono contento quando si confronta con me».«Grazie soprattutto a Sabrina (Knaflitz, mamma di Leo e compagnia di Alessandro), è un bravo ragazzo, pieno di impegni, non mi dà problemi anche se abbiamo caratteri simili e litighiamo».