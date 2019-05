La clamorosa gaffe di France 2 su Leonardo Da Vinci scoperta dal Tg2

Giovedì 2 Maggio 2019, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clamorosa gaffe del Tg di France 2. A scovarla è il Tg2, che ha colto il clamoroso errore dell'emittente transalpina. Si sa, la grandeur francesce, ogni tanto straborda, e fa si che anche ciò che non è francese, se oggetto di culto per i cugini transalpini, in qualche modo lo diventi. E' quello che è successo al nostro Leonardo Da Vinci, che sul telegiornale di France 2 diventa il «genio francese». Si, avete capito bene, francese.Un errore piuttosto clamoroso. Forse i cugini francesi sono stati tratti in inganno dal fatto che Monna Lisa, forse l'opera più famosa del maestro toscano, è ospitata dal museo parigino del Louvre, o dal fatto che Leonardo è morto proprio in Francia, ad Amboise, esattamente 500 anni fa: il 2 maggio del 1519.E infatti, il servizio - maldestro - del Tg di France 2 celebrava il maestro Da Vinci proprio in occasione dell'anniversario della sua scomparsa. Trasformandolo in «genio francese», certo. Ma alla Grandeur non si comanda, si sa.