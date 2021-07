Libero de Rienzo, l'ultimo post sui social: «Tanto vale accendersi un fuoco in bocca»

Libero de Rienzo è stato trovato morto nella mattinata di oggi nella sua casa di Roma. L'attore di 44 anni lascia il mondo del cinema in lutto. Molti i messaggi sui social degli stessi colleghi di set che lo ricordano tra le lacrime. L'ultimo post dell'attore di origini napoletane sul proprio profilo instagram è uno scatto di vita quotidiana, risalente a due giorni fa.

L'ultimo post

«Notte africana. Tanto vale accendersi un fuoco in bocca», sono le parole che De Rienzo ha scritto nel suo ultimo post social in cui mostra lo scatto di un posacenere pieno di sigarette. Un'immagine di vita quotidiana, un oggetto comune che diventa spunto di riflessione. Sotto il post sono molti i commenti di quanti, dopo la sua morte, si dicono increduli per la scomparsa.

Libero De Rienzo, l'attore dallo sguardo sognante incurante del successo

«Se ne va il miglior attore degli ultimi 25 anni in Italia», scrive un utente. «Ti ho amato tanto in santamarodona, cult della mia gioventù», scive un altro, con riferimento alla pellicola del 2001 che ha visto de Eienzo tra i protagonisti insieme a Stefano Accorsi e Anita Caprioli. De rienzo lascia una moglie e due figli.

Libero de Rienzo, Vanessa Incontrada: «Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi»

