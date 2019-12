Licia Colò torna in tv su La7 con “Eden, un pianeta da salvare”

«Impariamo ad essere responsabili delle nostre scelte». È l’invito di Licia Colò che sta per debuttare su La7 con il suo nuovo programma dedicato all’ambiente Eden, un pianeta da salvare in onda dall’8 gennaio, un ciclo di puntate sui posti più interessanti, alle varie criticità e al delicato equilibrio tra uomo e ambiente, in un giro da 40 Paesi del mondo. «Eden è quello che abbiamo sotto i piedi, non abbiamo un pianeta B - ha detto la conduttrice - e noi vogliamo accendere i riflettori sulla bellezza che rischiamo di perdere e avvertire che abbiamo preso una strada che potrebbe non avere ritorno, ma io sono ottimista e sono sicura che si può ancora fare molto». «E' arrivato il momento che La7 ricominci a parlare di natura - ha aggiunto il direttore di rete Andrea Salerno - Questo programma è un pò un incrocio tra le cose più belle del pianeta e un report ambientalistico». Tra i servizi previsti la desertificazione (con un racconto dal Neghev in Israele), i tesori del sottosuolo (come la grotta di ghiaccio più grande del mondo), ovviamente l’Amazzonia, ma anche i luoghi più green, le nuove tecnologie che aiutano l’ambiente, i paradisi che restano naturali. Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA