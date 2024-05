Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo, al suo posto Giovanni Floris: «Resto due giorni, poi torna lei». Cosa è successo

Lilli Gruber non è in onda a Otto e mezzo nella puntata di giovedì 30 maggio 2024: al suo posto in conduzione c'è Giovanni Floris, il conduttore di DiMartedì. Non è la prima volta che Floris sostituisce la collega: era già successo per due volte a maggio e a dicembre dell'anno scorso. Non sono ancora chiari i motivi dell'assenza della Gruber dalla trasmissione, ma Floris, in anteprima di puntata, ha spiegato che «sarò con voi per un paio di giorni, poi tornerà Lilli».