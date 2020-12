Da Nanni Loy a Papa Francesco, da Eduardo a Pino Daniele. Lina Sastri diventa “autrice per un giorno” e firma il palinsesto di “Domenica Con” su Rai Storia, lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda oggi, domenica 6 dicembre, dalle 14 alle 24. La madre Ninetta, Anna Maria Ortese, Masaniello, Renato Carosone, Gilda Mignonette, Anna Magnani, Maria Bellonci, Garcia Lorca, Pino Daniele, i fratelli De Filippo e anche Papa Francesco nella via Crucis in mondovisione nel 2013, scandita proprio dalla voce della Sastri. «Non ero preparata, mi sono molto divertita a lavorarci», ha raccontato l'attrice che ha pensato a una tv da «sfogliare come un libro», tra capitoli che «sono poi quelli a me cari da sempre, in scena e nella vita, dalla donna alla maternità, dalla libertà alla fede, Napoli».

In programma, alle 20.30, anche Specchio segreto, la storica trasmissione di Nanni Loy. A seguire, alle 21,20 il film Mi manda Picone in cui la Sastri è Luciella e di cui ricorda, interpretandola, Assaje di Pino Daniele, colonna sonora del film con la regia di Nanni Loy.

Lina Sastri è reduce dalla recente partecipazione al programma “Ballando con le stelle” su Rai Uno che ha così commentato: «Ho scoperto le difficoltà della danza e l'amore della gente. Mi sono arrivate migliaia di email, messaggi di sconosciuti che mi incoraggiavano, orgogliosi che avessi portato in pista tutta la mia napoletanità. E mi ha salvato, in un momento in cui noi artisti non abbiamo più il palcoscenico perché i teatri sono chiusi».

