Domenica 15 Settembre 2019, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 09:46

Oggi, domenica 15 settembre, torna la versione invernale di «Linea Verde», lo storico programma di Rai1, in onda ogni domenica alle 12.20.Molte le novità per l'edizione di quest'anno, a partire dalla coppia dei conduttori, che saranno Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, due volti noti di Rai1. Anche quest'anno, il programma vedrà la partecipazione del cuoco Peppone, per una lunga serie di viaggi nel territorio italiano.Prima tappa, la Sicilia dei Monti Iblei, incastrati fra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. La cornice è quella della Sicilia rurale e barocca, ricca di storia e di antiche tradizioni, dove la presenza del mare non è percepita e dove si resta colpiti da un caleidoscopio di colori e da odori ormai dimenticati. Mandorle e carrube, suini neri e sapori montani, campi di grano e canyon profondi, i Monti Iblei svelano in questa prima puntata di «Linea Verde» tutto il loro fascino.