Lino Banfi, la rivelazione sugli ultimi giorni della moglie: «Ho supplicato Dio di farla morire»

Parla della morte della moglie Lucia Zagaria, Lino Banfi. Dice, durante la trasmissione Verissimo, che è stato un dolore molto profondo e che gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili. «Le persone che vivono insieme da una vita, attaccate come la colla e la carta, poi improvvisamente quella carta la strappi, non c'è più modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante», ha detto.

Lucia, la moglie, era malata di Alzheimer: «Improvvisamente è cambiato tutto, dall'Alzheimer sono arrivate le crisi epilettiche. Dopo un po' mi hanno detto che era subentrato altro, tutto nell'arco di 10, 15 giorni. Hanno visto che c'erano delle macchie in testa, era un tumore al cervello. A quel punto non capisci più niente».

«Nonostante io sia molto cattolico, quei giorni ero arrabbiato col Padre Eterno. L'arrabbiatura però in due giorni si trasformò in supplica per farla morire. Siamo arrivati a questo punto», ha confessato Banfi.

L'attore, 86 anni, ricorda che a Pasqua aveva programmato di tornare in Puglia con Lucia. Avevano in mente di andare a Canosa. «Volevamo vedere le processioni che vedevamo da ragazzini e la sagrestia della chiesa dove ci siamo sposati. Era una mattina all'alba, alle 6, il matrimonio durò 5 minuti».

