Rosanna Banfi ricorda la mamma: «Il tumore ce l'ha portata via in 15 giorni». Poi il messaggio a Carolyn Smith

Rosanna Banfi, ospite a Storie Italiane, parla della recente scomparsa della madre che ammette aver lasciato un grande vuoto, oltre che un immenso dolore nella sua famiglia. Insieme ad Eleonora Daniele ricorda il grande amore dei suoi genitori e anche la forza straordinaria che ha avuto la mamma scomparsa spiegando: «In effetti non mi sono ancora resa conto che non c'è più».

Nel parlare di sua madre, racconta anche la terribile malattia che l'ha colpita. La donna soffriva da anni di Alzheimer, ma nonostante la patologia a portarla via è stato un tumore, subentrato dopo, e che l'ha spenta in pochi giorni. Il cancro ha portato via la moglie di Lino Banfi in appena 15 giorni, racconta Rosanna, ma per lei in fondo questo non è stato un male: «Sapevo che mia madre sarebbe morta, ma la mia paura più grande era quella che non mi avrebbe riconosciuito. Fortunatamente noi non siamo arrivati a questo punto, mamma si è spenta prima che arrivasse a non ricordare chi fossimo noi familiari».

Nel parlare di malattie ricorda anche la sua battaglia contro il tumore al seno. Una battaglia che oggi ha vinto, ma che è stata molto dura e della quale ha voluto ballare nella sua esperienza a Ballando con le Stelle. Ricordando la sua partecipazione al programma di Rai 1 ha colto l'occasione per mandare il suo supporto a Carolyn Smith, che ha recentemente annunciato che il tumore è tornato: «Ha una forza straordinaria, ha sempre il sorriso».