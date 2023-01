Morta Lisa Loring, la prima "Mercoledì" della Famiglia Addams aveva 64 anni. L'amica: «Un grave ictus causato da fumo e ipertensione»

Addio a Lisa Loring. L'attrice, divenuta famosa per aver interpretato Mercoledì nella serie La Famiglia Addams, andata in onda negli Stati Uniti tra il '64 e il 66, è morta all'età di 64 anni a causa di un ictus. Prima di Christina Ricci nella versione anni '90 e di Jenna Ortega nella serie tv Netflix in una versione in perfetto stile Generazione Z diventata cult grazie ai balletti social, era stata lei, Lisa Loring a rendere iconico il ruolo di Mercoledì Addams.

Morta Lisa Loring, fu la prima Mercoledì Addams

L'attrice era tornata a vestire i panni di Mercoledì nel 1977 nel film tv Halloween with the New Addams Family, ma oltre a quel ruolo la sua carriera non è mai decollata davvero, è apparsa in diverse serie americane come Fantasy Island e Doctor Spine.

La sua morte è stata annunciata da Laure Jacobson, un'amica intima di Loring, su Facebook, dopo che domenica 29 gennaio l'attrice è morta dopo un ictus. A rilanciare la notizia anche il sito americano di spettacolo Deadline.

L'annuncio dell'amica

«È con grande tristezza che comunico la morte della nostra amica Lisa Loring. Quattro giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dall'ipertensione. È stata attaccata al supporto vitale per tre giorni. Ieri la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è morta ieri sera».

L’interpretazione di Loring di Mercoledì è rimasta, ha detto l’amica, «nella cultura pop e nei nostri cuori. Bella, gentile, madre amorevole, l'eredità di Lisa nel mondo dello spettacolo è enorme». Il post continua: «E l'eredità per la sua famiglia e i suoi amici: una ricchezza di umorismo, affetto e amore giocherà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Dannazione, ragazza... sei stata molto divertente».

La carriera

L'attrice negli anni '80 aveva fatto parte del cast della soap As the world turns, ma aveva in seguito abbandonato la recitazione, dopo avwe trovato lavoro come responsabile di pubbliche relazioni in una nota catena di hotel.