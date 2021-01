Live Non è la D'Urso, Cecilia Capriotti e la lite social con la tata di Tommaso Zorzi; “Limiti superati, sto pensando di diffidarla”.

Cecilia Capriotti a “Live Non è la D'Urso” parla del suo litigio via social con la tata del suo amico ed ex coinquilino Tommaso Zorzi. La signora, che si chiama anche lei Cecilia, ha fatto una battuta sull'età della Capriotti, scatenando un botta e riposta social.

La lite è iniziata per via di un tweet – battuta sull'età di Cecilia Capriotti, poi la discussione è degenerata: “Impressionante – ha spiegato la Capriotti ai microfoni della trasmissione di Barbara D'Urso - perché con Tommaso tra l'altro ho un rapporto bellissimo e non ho capito il motivo del suo attacco. Lei non mi conosce. Ha detto delle cose gravi, che sono razzista, falsa, che ho due neuroni… Se vuole bene a Tommaso e vedi che con me ridi e sta bene, perchè lo fai?”.

Le frasi sono state molto offensive e Cecilia attende l'uscita dell'amico Tommaso per decidere se ricorrere alle vie legali: “Ha superato tutti i limiti, per questo ho minacciato di sporgere denuncia. Ha fatto una propaganda negativa contro di me. Ha scritto tutto questo su Twitter, incredibile... La cosa la sono venuta a sapere da mia sorella, gli vorrei chiedere perché ce l'ha con me, è stata molto scorretta e pretendo delle scuse. Vorrei parlarne con Tommaso quando esce dal Grande Fratello vip, sto pensando se diffidarla o meno”.

